Abdullah Avcı: Savaşamadık

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı şöyle konuştu: "Derbilerde top oyunda çok kalmıyor. 46 dakika kalmış. Bireysel birçok oyuncunun performansından memnun değilim. Böyle bir oyun olamaz."

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcularına tepkiliydi. Derbilerde oyunun çok fazla durduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Derbilerde top oyunda çok kalmıyor, 46 dakika kalmış. İki takım da oyuna girmiyor. Onlar topa sahip olduklarında biz geç kaldık. Rakip bizden fazla mücadele etti, fazla koştu. Bireysel birçok performanstan memnun değilim. Rakip kazandı, daha fazla mücadele ederek, daha fazla kilometre yaparak, daha fazla istedi" ifadelerini kullandı.

BU İŞ TEMASSIZ OYNANMAZ

Avcı, savaşamadıklarının altını çizerken, "Oyun yoktu. Bu performansla, temas etmeden oyun oynanmıyor. Oyun disiplininden kopamazsın, Beşiktaş takımısın sen. Böyle bir oyun yok. Mücadeleyi fazla eden kazandı. Bu oyun hatalar oyunudur, bazen takım olarak, bazen bireysel olarak yaparsın. Çalışmalarla bunu minimuma getirmek zorundasın. Şu anda ne karar alabilirsin ki? Mevcuttan nasıl maksimum alacağımıza bakacağız. Burak sakatlanarak çıktı. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi.

AVCI'NIN İLK DERBİSİYDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında ilk kez F.Bahçe derbisine çıktı. Tecrübeli hoca, daha önce Trabzon ve G.Saray'la oynamıştı.