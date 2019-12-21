22 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.12.2019

'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar, sakatlıkları bulunan Douglas ve Dorukhan dışında tam kadro çalıştı.

'in 16. haftasında 2019'un son derbisini Fenerbahçe deplasmanında oynayacak olan Beşiktaş, bu akşam yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürerken, sakatlıkları bulunan Douglas ve Dorukhan takımdan ayrı çalıştı. Siyah-beyazlı ekibin antrenmanını Başkan ile birlikte Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da takip etti. Kondisyon ve taktik çalışması olarak yapılan antrenman ısınma koşuları, istasyon çalışması ve açma-germe hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas idmanı yapan futbolcular ardından tam sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması yaptı.

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