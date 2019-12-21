22 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbisi öncesinde Ümraniye 'ne giderek futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek takıma moral verdi.

Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbisinde de alışkanlığını bozmadı ve takımı ziyaret etti. Bugün yapılan antrenman öncesinde Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte Ümraniye 'ne giden Başkan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya gelerek destek verdi. Ahmet Nur Çebi, daha sonra Emre Kocadağ ile birlikte antrenmanı takip etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Derbide ilk heyecan! Derbide ilk heyecan!
İşte hem F.Bahçe hem de Beşiktaş forması giymiş yıldız isimler İşte hem F.Bahçe hem de Beşiktaş forması giymiş yıldız isimler
Dev maç öncesi son dakika gelişmesi! İşte derbinin 11'leri Dev maç öncesi son dakika gelişmesi! İşte derbinin 11'leri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör