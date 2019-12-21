Atiba: Özgüvenli oynamamız şart
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba, Fenerbahçe derbisi öncesi temkinli konuştu. Tempolu ve özgüvenli oynamaları gerektiğini belirten Kanadalı, "Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir rakip. Bizim de bunun karşısında özgüvenle, sağlam durabilmemiz gerekiyor. Duyguları mümkün olduğu kadar çok karıştırmadan oyun planına sadık kalarak tempolu oynamamız lazım" diye konuştu.
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba, Fenerbahçe derbisi öncesi temkinli konuştu. Tempolu ve özgüvenli oynamaları gerektiğini belirten Kanadalı, "Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir rakip. Bizim de bunun karşısında özgüvenle, sağlam durabilmemiz gerekiyor. Duyguları mümkün olduğu kadar çok karıştırmadan oyun planına sadık kalarak tempolu oynamamız lazım" diye konuştu. Atiba kendisinin heykelinin dikilmesiyle ilgili olarak da, "Bilmiyorum çok zor mu, ileriye doğru bir şey mi olur onu kestiremiyorum ama taraftarların desteğine, yardımlarına her zaman minnettarım" dedi.
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