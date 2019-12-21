21 Aralık 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Çebi'den bakana ziyaret

Çebi'den bakana ziyaret
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'daki makamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Sayman, Berkan Gocay, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy ile Efe Bezci de yer aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'daki makamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Sayman, Berkan Gocay, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy ile Efe Bezci de yer aldı. Çebi, sıcak bir ortamda geçen nezaket ziyaretinin sonunda Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

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