Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe uyarısı!

Yarın akşam deplasmanda Fenerbahçe ile çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, dev karşılaşmada eksik kalmamaları yönünde oyuncularına telkinde bulunurken hakemle diyaloglardan da kaçınılmasını istedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu maç öncesi oyuncularıyla sık sık toplantılar gerçekleştirirken dikkat çekilen en önemli konulardan birinin yüksek tansiyonda sakin kalmak olduğunu ifade etti. Son yıllardaki Beşiktaş - F.Bahçe derbilerinde kırmızı kartlar havada uçuşurken tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına bu konuda uyarılarda bulundu. Hakemle gereksiz diyaloglardan da kaçınılması gerektiğini ifade eden Avcı, futbolculardan sadece oyuna odaklanmalarını istedi. Kadıköy'de son olarak 2005'te 4-3'lük skorla kazanan siyahbeyazlılarda teknik direktör Avcı, 14 yıllık hasreti noktalamayı hedefliyor.