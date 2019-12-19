20 Aralık 2019, Cuma
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Yönetimden derbi mesaisi
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın moral ve motivasyonunu yukarı çekmek için çalışmalarına başlıyor.
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın moral ve motivasyonunu yukarı çekmek için çalışmalarına başlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, kupadaki 24 Erzincanspor maçının ardından teknik heyet ve futbolcularla yemekte bir araya gelecek. Yöneticiler Ümraniye'yi mesken tutarken derbi galibiyeti için özel prim belirlenecek.
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