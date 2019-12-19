20 Aralık 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Yönetimden derbi mesaisi

Yönetimden derbi mesaisi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.12.2019

 yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın moral ve motivasyonunu yukarı çekmek için çalışmalarına başlıyor.

yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın moral ve motivasyonunu yukarı çekmek için çalışmalarına başlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, kupadaki 24 Erzincanspor maçının ardından teknik heyet ve futbolcularla yemekte bir araya gelecek. Yöneticiler Ümraniye'yi mesken tutarken derbi galibiyeti için özel prim belirlenecek.

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