Tosic dönüyor
Guangzhou’dan ayrılmak isteyen Sırp yıldız Tosic’in, Beşiktaşlı yöneticileri arayarak “Geri dönmek istiyorum” dediği öğrenildi.
İkinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirme yolunda takviye yapması beklenen Beşiktaş, arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların eski oyuncuları Dusko Tosic ile temasa geçtiği belirtildi. İki sezon önce 4.5 milyon euro'ya Çin'e satılan Tosic'in kulübü Guangzhou R&F ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Çin'de tartışılan yabancı kuralı sonrası Guangzhou'nun Sırp oyuncu ile yollarını ayırması bekleniyor. Tosic'in, siyah-beyazlılarla yaptığı görüşmede bonservisini bedavaya alabileceğini ve tekrar Beşiktaş forması giymek için istekli olduğunu belirttiği, yöneticilerin de kendisine 'Bizden haber bekle' dediği ifade edildi.
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