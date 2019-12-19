20 Aralık 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Tyler Boyd’a 2 talip var

Tyler Boyd’a 2 talip var
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.12.2019

 ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd için şu an iki Süper Lig ekibi devrede. İlk olarak Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor ABD'li kanat oyuncusunu gündemine aldı.

ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd için şu an iki Süper Lig ekibi devrede. İlk olarak Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor ABD'li kanat oyuncusunu gündemine aldı. Son olarak Mehmet Özdilek yönetiminde çıkış yakalayan Yukatel Denizlispor da Tyler Boyd için nabız yoklamaya başladı.

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