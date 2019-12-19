20 Aralık 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Tyler Boyd’a 2 talip var
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Beşiktaş ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd için şu an iki Süper Lig ekibi devrede. İlk olarak Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor ABD'li kanat oyuncusunu gündemine aldı.
Beşiktaş ile 2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tyler Boyd için şu an iki Süper Lig ekibi devrede. İlk olarak Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor ABD'li kanat oyuncusunu gündemine aldı. Son olarak Mehmet Özdilek yönetiminde çıkış yakalayan Yukatel Denizlispor da Tyler Boyd için nabız yoklamaya başladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı