20 Aralık 2019, Cuma
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Anıtkabir’i ziyaret
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Beşiktaş Başkanı Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Çebi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "(Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim) söyleminiz, bizim şiarımızdır. Başkanı olduğum Beşiktaş Kulübü, sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in en köklü ve değerli spor kulübüdür. Camiamız, ilkelerinize bağlı kalmaya ilelebet devam edecektir."
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