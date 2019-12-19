20 Aralık 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Anıtkabir’i ziyaret

Anıtkabir’i ziyaret
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.12.2019

 Başkanı Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkanı Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Çebi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "(Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim) söyleminiz, bizim şiarımızdır. Başkanı olduğum Beşiktaş Kulübü, sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in en köklü ve değerli spor kulübüdür. Camiamız, ilkelerinize bağlı kalmaya ilelebet devam edecektir."

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