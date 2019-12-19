20 Aralık 2019, Cuma
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Altyapı hamlesi başlıyor
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Beşiktaş'ta altyapı atılımı ile ilgili hamleler Başkan Çebi sayesinde hayata geçmeye başladı. İlk etapta altyapı takımlarının Ümraniye'ye taşınması için gereken izinlerin alınması konusunda başvurular yapıldı.
Beşiktaş'ta altyapı atılımı ile ilgili hamleler Başkan Çebi sayesinde hayata geçmeye başladı. İlk etapta altyapı takımlarının Ümraniye'ye taşınması için gereken izinlerin alınması konusunda başvurular yapıldı. Bu sayede özellikle U-19 takımındaki oyuncuların daha düzgün bir zeminde idman yapmaya başlayacak.
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