20 Ekim 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı açıklaması

İşte Ahmet Nur Çebi'nin Abdullah Avcı kararı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.10.2019

'ta düzenlenen seçimli olağan kongrede siyah beyazlı kulübün 34. başkanı seçilen , Beşiktaş 'nın geleceğiyle ilgili konuştu.

'ın 34. başkanı seçilen , siyah beyazlı ekibin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi "Avcı hocamızla en az Ocak ayına kadar devam edeceğiz" dedi.

Abdullah Avcı'nın, kötü bir durumda görevi bırakacağını düşündüğünü söyleyen Çebi, "Hocamızı başarılı olarak görüyorum. Ocak ayına kadar tartışmasız devam edeceğiz. Ocak ayına kadar başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer bir sorun olursa, hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız. Abdullah Avcı hocamız, Türk futbolunun bir değeridir, yok sayamayız. Kendisinin de yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak hukuk tanımamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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