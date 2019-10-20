Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı açıklaması
Beşiktaş'ta düzenlenen seçimli olağan kongrede siyah beyazlı kulübün 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın geleceğiyle ilgili konuştu.
Beşiktaş'ın 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi "Avcı hocamızla en az Ocak ayına kadar devam edeceğiz" dedi.
Abdullah Avcı'nın, kötü bir durumda görevi bırakacağını düşündüğünü söyleyen Çebi, "Hocamızı başarılı olarak görüyorum. Ocak ayına kadar tartışmasız devam edeceğiz. Ocak ayına kadar başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer bir sorun olursa, hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız. Abdullah Avcı hocamız, Türk futbolunun bir değeridir, yok sayamayız. Kendisinin de yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak hukuk tanımamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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