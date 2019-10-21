21 Ekim 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Braga maçına İspanyol hakem

Beşiktaş - Braga maçına İspanyol hakem
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.10.2019

Siyah-beyazlılar, K Grubu 3. maçında perşembe günü sahasında Portekiz temsilcisi 'yı ağırlayacak. 19.55'te başlayacak olan zorlu mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan düdük çalacak.

'ın K Grubu'nda perşembe günü konuk edeceği maçında İspanyol hakem düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

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