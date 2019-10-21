Beşiktaş - Braga maçına İspanyol hakem

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile çok önemli bir derbi maçında karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılarda gözler golcü futbolcunun oynayıp oynayamayacağına çevrilmişti. Burak Yılmaz'ın son durumu belli oldu.