20 Ekim 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajları

Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajları!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 Giriş Tarihi: 20.10.2019

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan , siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

Seçimin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni başkan 'ye tebrik mesajları geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ahmet Nur Çebi için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında, " Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

TFF KUTLADI

(TFF), Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu seçimden dolayı tebrik etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü'nün bugün yapılan sonucunda başkanlığa seçilen Çebi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi.

GALATASARAY'DAN TEBRİK

Galatasaray Kulübü Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna yeni görevinde başarılar diledi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN "BAŞARILAR" MESAJI

Fenerbahçe Kulübü de Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna yeni görevinde başarılar diledi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ederiz. Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

HÜSEYİN YÜCEL DE TEBRİK ETTİ

Ayrıca başkan adayı 'nın listesinde yer alan Hüseyin Yücel de seçimin ardından Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Yücel, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek, "Tebrik ederim, Allah yardımcınız olsun" mesajını paylaştı. Çebi ise yanıt olarak, "Çok teşekkür ederim. Bu hareketin benim için çok değerli ve anlamlı" dedi.

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