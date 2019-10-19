19 Ekim 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Tekinoktay: "Kulübü borçsuz bırakmak isterim"

Tekinoktay: Kulübü borçsuz bırakmak isterim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.10.2019

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş başkan adayı Hürser Tekinoktay, "Beşiktaş'ta zor koşullar olmasa bize gerek olmazdı. Başkan seçilirsem kulübü borçsuz bırakmak istiyorum." diye konuştu.

Beşiktaş başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, projelerini TRT SPOR'da anlattı. Tekinoktay, "Beşiktaş'ta zor koşullar olmasa bize gerek olmazdı. Başkan seçilirsem kulübü borçsuz bırakmak istiyorum. Ali Koç'un başlattığı kampanya çok başarılı oldu. Düşük bütçeli takımlarla da şampiyonluk gelir. Biz üretim kısmını biliyoruz, bizim için 1 yıllık iş. Kendi kendine yetebilen, saygı duyulan bir Beşiktaş vadediyoruz. Öncelikle kemerleri sıkmalıyız. İlk yapacağımız iş oyuncuların ve personellerin maaşlarını ödemek olacak. Abdullah Avcı bizim sözleşmeli hocamız. Avcı ile camianın enerjisinin durumuna göre hareket edeceğim" dedi.

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