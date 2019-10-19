Tekinoktay: "Kulübü borçsuz bırakmak isterim"
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Beşiktaş başkan adayı Hürser Tekinoktay, "Beşiktaş'ta zor koşullar olmasa bize gerek olmazdı. Başkan seçilirsem kulübü borçsuz bırakmak istiyorum." diye konuştu.
Beşiktaş başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, projelerini TRT SPOR'da anlattı. Tekinoktay, "Beşiktaş'ta zor koşullar olmasa bize gerek olmazdı. Başkan seçilirsem kulübü borçsuz bırakmak istiyorum. Ali Koç'un başlattığı kampanya çok başarılı oldu. Düşük bütçeli takımlarla da şampiyonluk gelir. Biz üretim kısmını biliyoruz, bizim için 1 yıllık iş. Kendi kendine yetebilen, saygı duyulan bir Beşiktaş vadediyoruz. Öncelikle kemerleri sıkmalıyız. İlk yapacağımız iş oyuncuların ve personellerin maaşlarını ödemek olacak. Abdullah Avcı bizim sözleşmeli hocamız. Avcı ile camianın enerjisinin durumuna göre hareket edeceğim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı