Beşiktaş güçlü cesur hazır!

Milli araya Alanya zaferiyle giren Kara Kartal, başkent ekibini de yenip çıkışı sürdürmek amacında. Sakatlar çok olsa da Avcı, mutlak 3 puan istiyor ama deplasman karnesi korkutuyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında bugün Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Lige kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, 7. haftada Alanya'yı evinde 2-0 yenerek toparlanma sinyali verdi. Bugün de kazanıp seriye geçmek isteyen Kara Kartal, ayrıca gelecek haftaki Galatasaray derbisi öncesi moral depolamak amacında.

SINIRDA KİMSE YOK

Öte yandan siyah-beyazlılarda sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Dorukhan, Gökhan Gönül, Ruiz, Oğuzhan ve N'Koudou, A.Gücü maçında forma giyemeyecek. 3 maçlık cezası biten Elneny ise sahada olacak. Bu arada Galatasaray derbisi öncesi, Ankaragücü müsabakasında oynayabilecek isimler arasında sarı kart ceza sınırında kimse bulunmuyor. Sadece sakatlığı nedeniyle Ankara deplasmanında görev alamayacak Ruiz ceza sınırında yer alıyor.

AÇIK ARA ÜSTÜN

Beşiktaş ile Ankaragücü, Süper Lig'de bugün 101. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 100 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş 4-1 galip geldi.

BAŞKENTTE DE ÖNDE: 26-6

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 48 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 16 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip gelebildi.

ALTI MAÇTIR KAYIP

Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor. Kartal, deplasmanlarda oynadığı son 6 resmi maçı da kaybederek olumsuz bir seriye imza attı. Geride kalan sezonun son 2 dış saha maçında Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a ise 2-1 kaybeden siyah-beyazlı takım, bu sezonki deplasman maçlarında, Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Bratislava'ya da 4-2 yenildi.