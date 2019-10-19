Adalı: Talisca geri dönebilir

Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı, Beşiktaş’taki ekonominin düzelmesi halinde Anderson Talisca’nın takıma tekrar geri dönebileceğini ifade etti.

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yarın yapılacak olan seçim öncesinde iddialı konuştu. Adalı, "Bir golcüye ihtiyacımız var. Devre arasında mutlaka bir forvet transferi yapacağız. Devre arasında transfer düşüncemiz var. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Ciddi bir scout ekibimiz var, çalışmalara başladık. Ocak ayında mutlaka forvet alacağız. Ekonomik sıkıntıları çözersek Talisca da gelir, hatta daha iyisi de gelir" dedi. Beşiktaş'ın borçlarla batmayacağını söyleyen Serdal Adalı, "Biz bunun altından kalkabilecek bir kulübüz. Mali konular bizim camiada diğer camialara göre fazla tartışılıyor. Kısa vadede ödememiz gereken borç hakkında bir hazırlığımız var, çözeceğiz. Ben zaten hiçbir zihniyetin devamı değilim. Hele 19 senenin devamı, hiç değilim. Ben kendi başkanlık çizgisi olan birisiyim" yorumunu yaptı. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın beklendiği gibi Beşiktaş'tan ayrılmadığını belirterek "Keşke daha iyi ayrılsaydı. Jübile yapmayı arzu ederse onu da jübile ile yollamak isteriz. İleride teknik direktör olmak isterse onu bekleriz. Beşiktaş'ın bir parçası oldu. İnşallah Atiba da 5 sene oynar, onun gibi birini bulamıyoruz" diye konuştu

MAYIS'A KADAR 25 MİLYON LAZIM

Mevcut yönetimde yer alan ve şimdi de Serdal Adalı'nın listesine giren Hüseyin Yücel, acilen ödenmesi gereken paralar olduğunu söyledi. Yücel, "1 Ocak'a kadar borçsuzluk yazısını almamız gerekiyor ve bunun için 150 milyon TL'lik bir kaynağa ihtiyacımız var. Bankalar ile görüşmelerimiz bulunuyor, buralardan sonuç alamazsak elimizi taşın altına koyacağız. 31 Mayıs'a kadar da 250 milyon TL gerekiyor.. Görüşmeler yapıyoruz. Yönetimimizde bankalarda çalışmış bir ağabeyimiz var ve bu konu üzerine çalışıyor. Biz de yeni dönemde hizmet etmeye geliyoruz ve hocamızın ihtiyaçlarına göre transfer yapacağız" diye konuştu.