18 Ekim 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları tamamlandı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.10.2019

, 'in 8. haftasında yarın ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını başkentte yaptığı antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı, yönetim kurulu üyeleri, ve da izledi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı. Pas çalışması, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile süren idman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, kampa girdi.

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