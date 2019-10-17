17 Ekim 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı’ya ziyaret

Şenol Güneş’ten Abdullah Avcı’ya ziyaret
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 Giriş Tarihi: 17.10.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü , BJK ’ndeki çalışma ofisinde A Milli Takımı Teknik Direktörü ile teknik ekibini ağırladı. Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Avcı ile Güneş, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Takımı Teknik Direktörü , Beşiktaş Teknik Direktörü 'yı 'nde ziyaret etti.

Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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