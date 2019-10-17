17 Ekim 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.10.2019

, 'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde BJK 'nde gerçekleştirilen idmana, rehabilitasyon ile bireysel çalışma süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, , Victor Ruiz, ve Georges Kevin N'Koudou katılmadı.

Antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptı. Taktik programın ardından yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

karşılaşması için yarın sabah 'ya gidecek , hazırlıklarını da başkentte tamamlayacak.

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