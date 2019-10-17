Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptı. Taktik programın ardından yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

MKE Ankaragücü karşılaşması için yarın sabah Ankara'ya gidecek Beşiktaş, hazırlıklarını da başkentte tamamlayacak.