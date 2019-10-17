Fikret Orman: Artık sadece taraftarım

Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman’ın 7 yıllık dönemi bu pazar sona eriyor. Orman “Rahat rahat taraftarlığı yaşayacağım. Size de tavsiyem insanların değil Beşiktaş’ın peşinden koşun” dedi.

Siyah-Beyazlılarda başkan Fikret Orman, aldığı sert eleştirilerin ardından görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Kongre kararı olan başkan Orman, veda turları atıyor. Orman dün Kartal Yuvası'nın 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonu toplantısına katıldı. Antalya'daki organizasyonda Kartal Yuvası mağazası sahiplerine konuşan Orman "2012'de bu işe başladığımızda 25-26 mağazamız vardı. İçlerinde de doğru dürüst ürün yoktu. Beşiktaş'ın vizyonunu artırırken önemli işler yaptık" ifadelerini kullandı.

GÖREVİMİZ DEĞİŞTİ

Fikret Orman, ayrılığıyla ilgili "Sakın hüzünlenmeyin" dedi. Siyah-beyazlı kulübün başında son günlerini geçiren Orman "Bir yere gittiğim falan yok. Buradan taşındığım da yok. Yarın öleceğim de. Bizler tekrar buluşacağız. Sadece görevlerimiz değişmiş olacak. Beşiktaş başkanlığımı bırakıyorum ama ben hep buradayım. Hatta benim için daha rahat olacak. Hiç olmazsa ben de biraz taraftarlığı yaşar pozisyona geleceğim. Size tavsiyem insanların değil, hep Beşiktaş'ın peşinde koşun" diye konuştu.

GÜNÜ GELİRSE BEN LAFIMI ESİRGEMEM

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, A.Nur Çebi'nin "Hakkımı helal etmiyorum" sözlerini değerlendirdi. Başkan Orman "Ben aday değilim. Adaylık polemikleri içine girmem. Ahmet Abi diyeyim. Bizim aramızda duygusal bir bağ var. Kırgınlıkları var. Bazıları dolduruşa getirir. Aday olsam söylediklerine cevap veririm. Adaylar kendi arasında konuşsunlar. Geçmişe değil, geleceğe adaylar. Bunu anlatsınlar. Günü gelirse ben lafımı esirgemem"

BEŞİKTAŞ'LA KALIN

"Netice itibarıyla bizler ölümlü kişileriz. Gelip geçiciyiz. Benim Beşiktaş başkanlığım da Allah'ın izniyle pazar günü son bulacak. Ondan sonra dost ve arkadaş olarak hep beraber olacağız. Seçimler herkese hayırlı olsun. İnşallah hep beraber bu sene şampiyonluğu göğüsleriz. Beşiktaş'ın mutluluğu için uğraşalım. Beşiktaş'ın mutsuzluğu için uğraşanların ömrünün uzun olmadığını hep gördük. Beşiktaş'la kalın"

İKİ FORMA ÇOK GÜZEL

"Kartal Yuvaları için böyle modellik yapmayacağım. İnşallah yeni gelecek başkanımız da ürün satışları konusunda benim gösterdiğim itinayı gösterir. Sizler için güzel modellik yapmaya ve ürün satışı artırmaya çalışır. Geçtiğimiz günlerde gelecek yılın formalarına baktık. Özellikle ikisini çok beğendim"