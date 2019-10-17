17 Ekim 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Gökhan 2 hafta yok

Gökhan 2 hafta yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Sakatlıklardan çok çeken siyah-beyazlılar dün de şoku yaşadı. ’a tecrübeli sağ bekten kötü haber geldi. 1. derece zorlanma olan Gökhan, Galatasaray derbisini kaçırabilir.

Sakatlıklardan çok çeken siyah-beyazlılar dün de şoku yaşadı. Dün 'nde basına kapalı antrenmana katılmayan tecrübeli oyuncunun 2 hafta daha forma giyemeyeceği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun sol bacak adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildi. Tecrübeli sağ bek 2 hafta forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün Ankaragücü ve Braga karşılaşmalarında oynayamayacak. Galatasaray derbisine yetişmesinin de zor olduğu kaydedildi.

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