17 Ekim 2019, Perşembe
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Gökhan 2 hafta yok
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Sakatlıklardan çok çeken siyah-beyazlılar dün de Gökhan Gönül şoku yaşadı. Kartal’a tecrübeli sağ bekten kötü haber geldi. 1. derece zorlanma olan Gökhan, Galatasaray derbisini kaçırabilir.
Sakatlıklardan çok çeken siyah-beyazlılar dün de Gökhan Gönül şoku yaşadı. Dün Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı antrenmana katılmayan tecrübeli oyuncunun 2 hafta daha forma giyemeyeceği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun sol bacak adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildi. Tecrübeli sağ bek 2 hafta forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün Ankaragücü ve Braga karşılaşmalarında oynayamayacak. Galatasaray derbisine yetişmesinin de zor olduğu kaydedildi.
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