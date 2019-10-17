17 Ekim 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Lens çok çalışıyor

Lens çok çalışıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou sakatlığı sebebiyle Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör 'nın performansından memnun olmadığı Boyd'a yine şans vermeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou sakatlığı sebebiyle Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör 'nın performansından memnun olmadığı Boyd'a yine şans vermeyeceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı sıkı çalışan 'i kullanacak.

ŞANSALAN YÖNETECEK
Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı. MHK bu önemli karşılaşmaya Ali Şansalan'ı atadı. Şansalan daha önce hiç siyah-beyazlı ekibin maçını yönetmedi. Ankaragücü maçlarında 8 kez düdük çaldı. Başkent ekibi 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

DEV MERKEZ RESMEN AÇILDI
içinde yer alan Yusuf Tunaoğlu Futbol Yönetim Merkezi başkan , yöneticiler ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın katıldığı bir törenle açıldı. Başkan Orman "Efsane futbolcumuz Yusuf Tunaoğlu'nun adını bu merkezde yaşatmak istedik. Hayırlı olsun" diye konuştu.

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