Lens çok çalışıyor
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou sakatlığı sebebiyle Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın performansından memnun olmadığı Boyd'a yine şans vermeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou sakatlığı sebebiyle Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın performansından memnun olmadığı Boyd'a yine şans vermeyeceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı sıkı çalışan Lens'i kullanacak.
ŞANSALAN YÖNETECEK
Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı. MHK bu önemli karşılaşmaya Ali Şansalan'ı atadı. Şansalan daha önce hiç siyah-beyazlı ekibin maçını yönetmedi. Ankaragücü maçlarında 8 kez düdük çaldı. Başkent ekibi 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
DEV MERKEZ RESMEN AÇILDI
Nevzat Demir Tesisleri içinde yer alan Yusuf Tunaoğlu Futbol Yönetim Merkezi başkan Fikret Orman, yöneticiler ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın katıldığı bir törenle açıldı. Başkan Orman "Efsane futbolcumuz Yusuf Tunaoğlu'nun adını bu merkezde yaşatmak istedik. Hayırlı olsun" diye konuştu.
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