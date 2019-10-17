17 Ekim 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Eksikler can sıkıyor

Eksikler can sıkıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Siyah-Beyazlılar üst sıralara tırmanmak için Ankaragücü maçıyla başlayarak bir seri yakalamayı hedefliyor. , Ankaragücü maçı öncesi sakatlıklarla boğuşuyor. N’Koudou, Ruiz, Dorukhan, Gökhan yok. Oğuzhan şüpheli.

Siyah-Beyazlılar üst sıralara tırmanmak için Ankaragücü maçıyla başlayarak bir seri yakalamayı hedefliyor. Teknik direktör ise art arda yaşanan sakatlıklar yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor. Başkent temsilcisiyle deplasmanda oynanacak mücadelede Victor Ruiz, Dorukhan Toköz, ve Kevin N'Koudou kesin olarak yok. 'un durumu ise şüpheli. Avcı, eksiklerin bir hayli fazla olduğu dönemde 3 puan için çözüm arıyor. Hedef bu kritik maçı hasarsız dönerek, sakatların da iyileşmesiyle Galatasaray derbisine daha hazır şekilde çıkmak.

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