Eksikler can sıkıyor
Siyah-Beyazlılar üst sıralara tırmanmak için Ankaragücü maçıyla başlayarak bir seri yakalamayı hedefliyor. Beşiktaş, Ankaragücü maçı öncesi sakatlıklarla boğuşuyor. N’Koudou, Ruiz, Dorukhan, Gökhan yok. Oğuzhan şüpheli.
Siyah-Beyazlılar üst sıralara tırmanmak için Ankaragücü maçıyla başlayarak bir seri yakalamayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ise art arda yaşanan sakatlıklar yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor. Başkent temsilcisiyle deplasmanda oynanacak mücadelede Victor Ruiz, Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül ve Kevin N'Koudou kesin olarak yok. Oğuzhan Özyakup'un durumu ise şüpheli. Avcı, eksiklerin bir hayli fazla olduğu dönemde 3 puan için çözüm arıyor. Hedef bu kritik maçı hasarsız dönerek, sakatların da iyileşmesiyle Galatasaray derbisine daha hazır şekilde çıkmak.
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