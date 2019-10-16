16 Ekim 2019, Çarşamba
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Victor Ruiz 3 hafta yok!
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Siyah beyazlı ekibe savunma oyuncusu Victor Ruiz'den kötü haber geldi. İspanyol oyuncunun sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Luiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir" denildi.
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