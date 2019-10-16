16 Ekim 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi: Beni ve Güneş’i istemediler

Beni ve Güneş’i istemediler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.10.2019

ayrılık sebebini açıkladı: "Şenol hocamızın yanında durmak adına son 1,5 senem sıkıntılı geçti. Güneş ve benim orada olmamı istemeyenler sayın başkanı maalesef o yola soktu."

Başkanı adaylarından , Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Çebi, "6,5 yıllık dönemimin son 1,5 yılı çok sıkıntılı geçti. Uzak tutuldum, ne görüşlerim alındı ne de yapılan işler soruldu. O yolda olamazdım ve ayrıldım. ve benim orada olmamı istemeyenler sayın başkanı maalesef o yola soktu" diye konuştu.

EROZYONU ENGELLERİM

Çebi konuşmasına şöyle devam etti: "Bana verilen görevlerde başarılı oldum. Ama başka görevlerde başarısız olanların sorumluluğu bana yüklenemez. Ben görevlerimi başarılı bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Adaylığımı koymaktan başka çarem yoktu. Beşiktaş'ın değerleri erozyona uğramaya devam ediyor. Bunu engellemek için mücadele vereceğim."

ESKİLER BİR DÜZEN KURMUŞ!

"Son 3 yıl öncesinde başlayan 'anlamaya çalıştığım ve düzeltmeye çalıştığım dediğim' andan itibaren ve Fikret bey de bunlara katılmasına rağmen düzelme olmadı. Sayın 'dan sonra Beşiktaş'a gelen başkanlar, artık kendilerinin içerisinden birbirlerini destekleyerek yürüyorlar. Her ne kadar dışarıdan aralarında zaman zaman uzlaşma yokmuş gibi gözükse de maalesef böyle bir düzen kurulmuş vaziyette."

PERSONEL ADALI'YA ÇALIŞIYOR

"Ödenmesi gereken önceliğin 105 milyon TL olduğunu düşünüyoruz. Bilgileri çok sağlıklı alamıyoruz. Garip şeyler. bu zor dönemde adaylığını koymuştur. Ama çalışan personelin hepsi sayın başkan adayına çalışıyor. İstifa etmesi gerekiyordu. Arıyorlar, oy istiyorlar. Bunu yapan kişi de benim geldiğimde herkesi kovacağımı söylüyor."
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