15 Ekim 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Vardar’dan tam destek

Vardar’dan tam destek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.10.2019

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar, hesabından açıklamalarda bulundu. Vardar “Kongreyi etkilememek için hiçbir yönetime girmeyeceğim” dedi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar, hesabından açıklamalarda bulundu. İş hayatındaki yoğunluk sebebiyle hiçbir başkan adayının listesinde olmayacağını açıklayan Vardar bundan önce olduğu gibi bundan sonra da maddi ve manevi destek olarak katkı sağlamak istediğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı: "Kongre sürecine etki etmemek adına hiçbir yönetime girmeyeceğimi tüm Beşiktaşlılara duyurmak isterim. 21 Ekim sabahı başkan ve yönetici olarak kim seçilirse seçilsin, Beşiktaş'ın kazandığı, tüm camianın birleştiği, Beşiktaş'ı şu anki olumsuz tablodan çıkarıp; omuz omuza, birlikte kenetlenmiş bir camia olarak görmeyi ve hak ettiği günlere kavuşmasını tüm kalbimle dilerim. Kim kazanırsa kazansın en büyük arzumuz Beşiktaş'ımızın kazanmasıdır. Her zaman her yerde en büyük ."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kongreye doğru Kongreye doğru
Kara Kartal’da şut çalışması Kara Kartal’da şut çalışması
Elneny yolcu gibi Elneny yolcu gibi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör