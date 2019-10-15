Vardar’dan tam destek

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vardar “Kongreyi etkilememek için hiçbir yönetime girmeyeceğim” dedi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İş hayatındaki yoğunluk sebebiyle hiçbir başkan adayının listesinde olmayacağını açıklayan Vardar bundan önce olduğu gibi bundan sonra da maddi ve manevi destek olarak katkı sağlamak istediğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı: "Kongre sürecine etki etmemek adına hiçbir yönetime girmeyeceğimi tüm Beşiktaşlılara duyurmak isterim. 21 Ekim sabahı başkan ve yönetici olarak kim seçilirse seçilsin, Beşiktaş'ın kazandığı, tüm camianın birleştiği, Beşiktaş'ı şu anki olumsuz tablodan çıkarıp; omuz omuza, birlikte kenetlenmiş bir camia olarak görmeyi ve hak ettiği günlere kavuşmasını tüm kalbimle dilerim. Kim kazanırsa kazansın en büyük arzumuz Beşiktaş'ımızın kazanmasıdır. Her zaman her yerde en büyük KARTAL."