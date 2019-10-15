Beşiktaş'ın Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Adem Ljajic “İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş, beni ilk görüşte etkiledi. Gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Taraftarlar muazzam, imkanlar kusursuz. Futbolu burada bırakmak istiyorum” dedi.

Beşiktaş'ın Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Adem Ljajic, geldiği günden beri siyah-beyazlı takımın kendisini büyülediğini belirterek, "Futbolu burada bırakmak isterim" şeklinde konuştu. Kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırma olasılığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Adem Ljajic, "Neden olmasın? İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş, beni ilk görüşte etkileyen, büyüklüğü ve gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Taraftar muazzam. İmkanlarımız kusursuz. Futbolu burada bırakmak isterim" ifadelerini kullandı.

VİDA HEP YANIMDA

Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın kendisine çok yardımcı olduğunu kaydeden Ljajic, "Vida benden daha uzun süredir Beşiktaş'ta. Ne zaman ihtiyacım olsa yardım etmeye hazır oldu" şeklinde konuştu. İtalya'nın Fiorentina takımının kendisinde özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Ljajic şöyle devam etti: "Fiorentina benim yurt dışındaki ilk takımım. Orada harika yıllar geçirdim. Çok güzel hatıralarım var. Bir gün Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalırsam, Fiorentina'ya gitmek isterdim."

SÜPER LİG DAHA ÖNEMLİ

Süper Lig'in kendileri için UEFA Avrupa Ligi'nden daha önemli olduğunu belirten Ljajic, "Lige kötü başlasak da üst sıralardaki takımlardan çok geride değiliz. Hedefimiz şampiyon olmak, ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir saygıyı hak eden büyük rakipler" değerlendirmesinde bulundu. Ljajic, Avrupa Ligi'nde de kendileri için henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurgulayarak, Braga maçını kazandıkları takdirde grupta ilk iki sıra için ciddi bir fırsat yakalayacaklarını söyledi.

MİLLİ TAKIMDA VAZGEÇİLMEZ

Sezona hızlı bir giriş yapsa da son dönemdeki performansı düşüşe geçen Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden.

KRİZDEN HIZLICA ÇIKARIZ!

Milli arayı Beşiktaş'taki hedeflerine odaklanmak için fırsata çevireceğini kaydeden Ljajic, "Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.

ALANYA MAÇI DÖNÜM NOKTASI

Milli takım kampında bulunan Ljajic, takım olarak sezona kötü başladıklarını belirterek, ne kendi ne de takım performansından memnun olduğunu dile getirdi. Ljajic, kazandıkları son Alanyaspor maçının kendileri için bir dönüm noktası olması temennisinde bulunarak, "İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. En önemlisi kendime inanmam" dedi.