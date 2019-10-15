15 Ekim 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Kara Kartal’da şut çalışması

Kara Kartal’da şut çalışması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.10.2019

, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmaya, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisi süren Georges N'Koudou katılmadı.

, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmaya, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisi süren Georges N'Koudou katılmadı. ve Güven ise takımdan ayrı koştu. İdmanda pas çalışmaları sonrası çift kale maç ve şut çalışması yapıldı.

PSİKOLOJİK DESTEK!
Teknik patron Avcı, art arda gelen kötü sonuçlar nedeniyle futbolcularına "stres kontrolü" çalışması yaptırıyor. Psikologlardan destek alan Avcı, "Şampiyonluğa oynayan takımlar arasında güç farkı yok. Kim psikolojik durumu iyi yönetirse üstün gelecek" diyerek kolları sıvadı.

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