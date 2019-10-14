14 Ekim 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

‘Steven Türkiye’ye gitmez’

‘Steven Türkiye’ye gitmez’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.10.2019

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için düşünüldüğü iddiaları ortaya atılan 'ın eski takım arkadaşı Patrik Berger'den Beşiktaş ve yorumu geldi...

Kara Kartal'ın teknik direktörlüğe Glasgow Rangers'ın menajeri 'ı getireceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili efsanevi ismin eski takım arkadaşı Patrik Berger'den çok çarpıcı bir yorum geldi. Berger, "Bence Steven, 'ye gitmeyecektir. Çünkü bu tercih, ona daha iyi bir imkan sunmaz. Elbette nasıl bir karar alacağını bilmiyorum ama bence o, bir gün menajeri olmak için çalışıyor" dedi.
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