14 Ekim 2019, Pazartesi
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Çebi için Avcı 3 maça bakar
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Beşiktaş'ta herkes yeni başkanın kim olacağını merakla beklerken, yeni yönetimle birlikte teknik direktör Abdullah Avcı'nun durumu da merak edilen konular arasında.
Serdal Adalı gelirse Avcı ile devam edeceği, Çebi'nin ise Sergen Yalçın'ı getireceği ileri sürülüyor. Ancak Çebi yönetiminde Avcı'nın kaderini Ankaragücü, Braga ve Galatasaray maçları belirleyecek. Gelen bilgilere göre eğer bu 3 maçtan istenen sonuçlar gelirse Çebi, Avcı'yı tutacak.
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