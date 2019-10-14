14 Ekim 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Çebi için Avcı 3 maça bakar

Çebi için Avcı 3 maça bakar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.10.2019

Beşiktaş'ta herkes yeni başkanın kim olacağını merakla beklerken, yeni yönetimle birlikte teknik direktör 'nun durumu da merak edilen konular arasında.

gelirse Avcı ile devam edeceği, 'nin ise 'ı getireceği ileri sürülüyor. Ancak Çebi yönetiminde Avcı'nın kaderini Ankaragücü, Braga ve maçları belirleyecek. Gelen bilgilere göre eğer bu 3 maçtan istenen sonuçlar gelirse Çebi, Avcı'yı tutacak.
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