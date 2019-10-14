Beşiktaş'ta başkan adayları sahaya iniyor

14 Ekim 2019, Pazartesi
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BİRLEŞME OLACAK MI?
Son günlerde Altunizade'deki ofisinde kurmaylarıyla birlikte geç saatlere kadar kongre üzerinde çalışan Ahmet Nur Çebi bu hafta sahaya inmeyi planlıyor. Tekinoktay ise özellikle kulübün efsane isimleri olan eski futbolcular ve tribün liderleriyle görüşerek camiada birlik ve beraberliği sağlayacağı projelerini anlatıyor. Kongre çalışmalarına bugün itibariyle başlayan Ünal'ın, önümüzdeki günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini anlatacağı öğrenildi. Adaylar arasında bir birleşme olup olmayacağı ise bu hafta içinde belli olacak.
ADAYLARIN PUSULA RENKLERİ HAFTA İÇİ BELLİ OLACAK
Başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri ise perşembe günü netleşecek. Ayrıca perşembe günü seçime girecek olan isimlerin, genel kuruldaki oy pusula renkleri de belli olmuş olacak.
YILDIZ TRANSFERİ ONLARDAN SORULUR
4 adaydan 3'ü; Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal, ilginç bir benzerlikle dikkat çekiyor. 3 ismin yönetimde olduğu yıllardaki yıldız transferleri gözlerden kaçmıyor. Yıldırım Demirören döneminde futbol şubesiyle ilgilenen Adalı, tüm dünya tarafından izlenip taraftarları coşturan Quaresma, Guti, Simao ve Almeida gibi önemli isimlerin gelişinde öne çıkmıştı. Çebi de futbol şubesinde gösterdiği başarıyla konuşulmuş; Gomez, Aboubakar, Negredo, Pepe ve Adriano gibi isimlerin gelişinde katkı sahibi olmuştu. Serdar Bilgili'nin başkanlık döneminde yönetici olan Ünal da Ahmet Dursun, Nouma, Münch gibi isimlerin transfer çalışmalarına katılmıştı.
ÖNCELİĞİ MADDİ KONULAR
Öte yandan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte ekonomi konuları üzerine sıkı çalışma içerisine girdi. Mesainin büyük bölümünü kulübün ödemeleri ve gelecek mali planlamaları üzerine harcayan Çebi, takımla ilgili konuları ise şu an için ikinci planda tutuyor. Çarşamba günü basınla bir araya gelecek olan Ahmet Nur Çebi'nin burada tüm konulara açıklık getireceği ifade edildi.
Beşiktaş'ta başkan adayları sahaya iniyor
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Nur Çebi, Adalı, Ünal ve Tekinoktay, listelerini şekillendirecek, projelerini anlatacak. Sıkı bir yarışın beklendiği ortamda kazanan Beşiktaş olacak.
Siyah beyazlı kulüpte önümüzdeki pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi kritik viraja girildi. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal'ın yarışacağı genel kurul için çalışmalar da iyice yoğunlaştı. Adaylardan Adalı esnaf ziyaretlerine başlarken, Çebi ve Tekinoktay da bu hafta sahaya inecek. Ünal ise hafta içinde basınla buluşacak. Tekinoktay ve Çebi, sosyal medyada projelerini ve nasıl bir çalışma içinde olacaklarını açıklarken, Adalı da seçime kadar ziyaretlerini sıklaştıracak. Çebi ise son hazırlıklarını yapıyor.
BİRLEŞME OLACAK MI?
Son günlerde Altunizade'deki ofisinde kurmaylarıyla birlikte geç saatlere kadar kongre üzerinde çalışan Ahmet Nur Çebi bu hafta sahaya inmeyi planlıyor. Tekinoktay ise özellikle kulübün efsane isimleri olan eski futbolcular ve tribün liderleriyle görüşerek camiada birlik ve beraberliği sağlayacağı projelerini anlatıyor. Kongre çalışmalarına bugün itibariyle başlayan Ünal'ın, önümüzdeki günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini anlatacağı öğrenildi. Adaylar arasında bir birleşme olup olmayacağı ise bu hafta içinde belli olacak.
ADAYLARIN PUSULA RENKLERİ HAFTA İÇİ BELLİ OLACAK
Başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri ise perşembe günü netleşecek. Ayrıca perşembe günü seçime girecek olan isimlerin, genel kuruldaki oy pusula renkleri de belli olmuş olacak.
YILDIZ TRANSFERİ ONLARDAN SORULUR
4 adaydan 3'ü; Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal, ilginç bir benzerlikle dikkat çekiyor. 3 ismin yönetimde olduğu yıllardaki yıldız transferleri gözlerden kaçmıyor. Yıldırım Demirören döneminde futbol şubesiyle ilgilenen Adalı, tüm dünya tarafından izlenip taraftarları coşturan Quaresma, Guti, Simao ve Almeida gibi önemli isimlerin gelişinde öne çıkmıştı. Çebi de futbol şubesinde gösterdiği başarıyla konuşulmuş; Gomez, Aboubakar, Negredo, Pepe ve Adriano gibi isimlerin gelişinde katkı sahibi olmuştu. Serdar Bilgili'nin başkanlık döneminde yönetici olan Ünal da Ahmet Dursun, Nouma, Münch gibi isimlerin transfer çalışmalarına katılmıştı.
ÖNCELİĞİ MADDİ KONULAR
Öte yandan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte ekonomi konuları üzerine sıkı çalışma içerisine girdi. Mesainin büyük bölümünü kulübün ödemeleri ve gelecek mali planlamaları üzerine harcayan Çebi, takımla ilgili konuları ise şu an için ikinci planda tutuyor. Çarşamba günü basınla bir araya gelecek olan Ahmet Nur Çebi'nin burada tüm konulara açıklık getireceği ifade edildi.
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