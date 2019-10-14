14 Ekim 2019, Pazartesi
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Atiba Hutchinson: Bizim işimiz sahada
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Atiba takım arkadaşlarına konuştu: Başkanlık seçimi, hocanın durumu bizi ilgilendirmez. Bizim işimiz sahada. Birkaç maç kazanalım ligin seyri değişir.
Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle moralli giren Beşiktaş'ta özellikle kaptan Atiba bu havanın bozulmaması için işleri sıkı tutuyor. Tecrübe abidesi Kanadalı'nın cumartesi günü yapılan son antrenmanın bitiminde arkadaşlarıyla bir süre görüşerek, sadece oynayacakları maçlara odaklanmalarını söylediği bildirildi. Usta kramponun "Başkanlık seçimi, hocanın durumu gibi konular bizi ilgilendirmez. Burada futbol oynamak için varız ve bizim işimiz sahada" şeklinde konuştuğu kaydedildi. Çıkışa geçmek için seri yapmaları gerektiğinin altını çizen Atiba'nın "Taraftarın bizden beklentisi büyük. Bu kulüp daha önce de zor zamanlardan geçti ve altından kalktık, birkaç maç daha kazanıp bütün ligi değiştirebiliriz" diye eklediği öğrenildi. Sonrasında Caner ve Necip'in de Atiba'yı desteklediği gelen haberler arasında.
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