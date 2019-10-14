14 Ekim 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson: Bizim işimiz sahada

Bizim işimiz sahada
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.10.2019

takım arkadaşlarına konuştu: seçimi, hocanın durumu bizi ilgilendirmez. Bizim işimiz sahada. Birkaç maç kazanalım ligin seyri değişir.

Milli araya galibiyetiyle moralli giren 'ta özellikle kaptan bu havanın bozulmaması için işleri sıkı tutuyor. Tecrübe abidesi Kanadalı'nın cumartesi günü yapılan son antrenmanın bitiminde arkadaşlarıyla bir süre görüşerek, sadece oynayacakları maçlara odaklanmalarını söylediği bildirildi. Usta kramponun " seçimi, hocanın durumu gibi konular bizi ilgilendirmez. Burada futbol oynamak için varız ve bizim işimiz sahada" şeklinde konuştuğu kaydedildi. Çıkışa geçmek için seri yapmaları gerektiğinin altını çizen Atiba'nın "Taraftarın bizden beklentisi büyük. Bu kulüp daha önce de zor zamanlardan geçti ve altından kalktık, birkaç maç daha kazanıp bütün ligi değiştirebiliriz" diye eklediği öğrenildi. Sonrasında Caner ve Necip'in de Atiba'yı desteklediği gelen haberler arasında.
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