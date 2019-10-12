12 Ekim 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Mustafa Denizli: Beşiktaş'ta daha çok sular akar

Beşiktaş'ta daha çok sular akar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.10.2019

Siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü , sıkıntılı günler geçiren ’ta ilgili “Bu büyük camia, bunun üstesinden geleceklerdir. Köprünün altından daha çok sular akar” dedi.

, 'in ardından ile yoluna devam ederken, siyah-beyazlı takımda saha sonuçlarının beklenenin tersine oldukça kötü gelmesi hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlı takımdaki son durumu eski teknik direktörlerinden değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş büyük bir camia, bunun üstesinden geleceklerdir. Sanırım Orman'ın ayrılışı mali sorunlarla da ilgili. Siyah-beyazlı ekip maçını net skorla kazanarak tehlikeyi savuşturur gibi göründü" dedi. Denizli şöyle devam etti: "Daha önce de vurguladığım gibi kulüpler birkaç yenilgiyle krize giriyor, birkaç maçı kazanınca da şampiyonluktan söz ediyor. Lig uzun bir maraton, 34 haftanın sonunda kazanan belli oluyor. Köprülerin altından daha çok sular akar."
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