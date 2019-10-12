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Mustafa Denizli: Beşiktaş'ta daha çok sular akar
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Mustafa Denizli, sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş’ta ilgili “Bu büyük camia, bunun üstesinden geleceklerdir. Köprünün altından daha çok sular akar” dedi.
Beşiktaş, Şenol Güneş'in ardından Abdullah Avcı ile yoluna devam ederken, siyah-beyazlı takımda saha sonuçlarının beklenenin tersine oldukça kötü gelmesi hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlı takımdaki son durumu eski teknik direktörlerinden Mustafa Denizli değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş büyük bir camia, bunun üstesinden geleceklerdir. Sanırım Orman'ın ayrılışı mali sorunlarla da ilgili. Siyah-beyazlı ekip Alanyaspor maçını net skorla kazanarak tehlikeyi savuşturur gibi göründü" dedi. Denizli şöyle devam etti: "Daha önce de vurguladığım gibi kulüpler birkaç yenilgiyle krize giriyor, birkaç maçı kazanınca da şampiyonluktan söz ediyor. Lig uzun bir maraton, 34 haftanın sonunda kazanan belli oluyor. Köprülerin altından daha çok sular akar."
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