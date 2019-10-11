11 Ekim 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta Ankaragücü mesaisi sürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.10.2019

, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde taktik ve kondisyon ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda, dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavisine devam edilen ve Georges N'Koudou katılmadı.

Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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