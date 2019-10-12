12 Ekim 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Elneny Çizme'ye

Elneny Çizme'ye
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.10.2019

forması giydiği ilk resmi maçta kırmızı kart görerek tepki çeken, sonrasında da beklentilerin altında kalan Elneny için flaş bir iddiası ortaya atıldı. İtalyanlar, Milan’ın devre arasında Mısırlı orta sahayı isteyeceğini iddia etti Beşiktaş’ın, bonservisi ’de olan oyuncuyu bırakabileceği belirtildi.

'da yayım yapan Milan News adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde menajeri Sascha Empacher'in dün Milan'ı ziyaret ederek Serie A devine Mısırlı ön liberoyu önerdiğini duyurdu. Haberde 27 yaşındaki futbolcunun 'ta kiralık oynadığı belirtildi ve "Milan, 'le anlaşırsa Türkler, Elneny'nin ayrılmasına onay verebilir" ifadesi kullanıldı. Milan'ın ocak ayı ara döneminde çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Devre arasında ciddi bir transfer çalışması yapacak olan Milan'ın Elneny için de Arsenal ile özel olarak görüşeceği ve transferin mümkün olup olmayacağını soracağı ifade edildi. Öte yandan Milan'ın 04'te yeteri kadar süre alamayan Ozan Kabak ve 'nin Real Mallorca'ya kiraladığı Baba Rahman'ı da istediği detayları paylaşıldı.

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