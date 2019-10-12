12 Ekim 2019, Cumartesi
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Adriano'dan sürpriz paylaşım
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Yaz döneminde ülkesinin takımlarından Paranaense'ye giden Adriano, Instagram'dan flaş bir paylaşım yaptı.
Deneyimli sol bek, Beşiktaş için bir teşekkür mesajı yayımladı. Sambacı "Üç sezon boyunca oynamaktan büyük zevk aldığım ve lig şampiyonluğu yaşadığım kulüp Beşiktaş. Bu güzel anların parçası olan herkese teşekkürler" yazdı.
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