12 Ekim 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Adriano'dan sürpriz paylaşım

Adriano'dan sürpriz paylaşım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.10.2019

Yaz döneminde ülkesinin takımlarından Paranaense'ye giden , 'dan flaş bir paylaşım yaptı.

Deneyimli sol bek, için bir teşekkür mesajı yayımladı. Sambacı "Üç sezon boyunca oynamaktan büyük zevk aldığım ve lig şampiyonluğu yaşadığım kulüp Beşiktaş. Bu güzel anların parçası olan herkese teşekkürler" yazdı.


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