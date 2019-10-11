11 Ekim 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş terörü lanetledi
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Beşiktaş Kulübü, hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajda, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör faaliyetlerinin asla başarılı olamayacağını yineliyor, terörü lanetliyoruz!" denildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"