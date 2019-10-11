11 Ekim 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş terörü lanetledi

Beşiktaş terörü lanetledi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Kulübü, hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, "'nın Akçakale ilçesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör faaliyetlerinin asla başarılı olamayacağını yineliyor, terörü lanetliyoruz!" denildi.


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