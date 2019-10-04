04 Ekim 2019, Cuma
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‘Başkan şu anda aday değil’
Giriş Tarihi: 04.10.2019
Beşiktaş yöneticisi Deniz Atalay'ın sözleri güne damga vurdu. Başkan Fikret Orman'ın seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Atalay, "Başkan şu anda aday değil. İlk gün söylediği sözlerin bugün de arkasında.
Beşiktaş yöneticisi Deniz Atalay'ın sözleri güne damga vurdu. Başkan Fikret Orman'ın seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Atalay, "Başkan şu anda aday değil. İlk gün söylediği sözlerin bugün de arkasında. İstifa etmedi, seçim kararı aldı. Fikret Orman, aday olduğunda hiçbir aday yoktu. Başkan para buldu, stat yaptı, transfer yaptı, şampiyon yaptı. Beşiktaş camiası şov seven yöneticileri sevmez. Biz Süleyman Seba ekolünden geliyoruz" açıklamasında bulundu.
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