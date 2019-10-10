10 Ekim 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.10.2019

, 'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü 'yle deplasmanda yapacağı maçını hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcular ile sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı ifade edildi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, pas ve pres çalışması yaptığı belirtildi. Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

, maçı hazırlıklarına yarın BJK 'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.



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