06 Ekim 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Karius itiraf etti: Sorunlar var

Karius itiraf etti: Sorunlar var
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.10.2019

Alman file bekçisi, “Sorunlar olduğu doğru. Sezon sonu ’a geri dönebilirim, ’ya da gidebilirim” diyerek ayrılık sinyalleri verdi.

'ın Alman file bekçisi Loris Karius, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şu anda tamamen Beşiktaş'a odaklanmış durumda olduğunu belirten Karius, "Burada geçirdiğim zamandan keyif alıyorum ancak elbette 'de daha fazla spot ışığının altında oynuyorsunuz. Şu an bazı sorunlar olsa da Beşiktaş oynamak için iyi bir kulüp. Geçen sene zor geçti ama genel olarak iyi bir sezondu" diye konuştu.

Siyah beyazlıların 'dan 2 yıllığına kiraladığı Karius şöyle devam etti: "Beşiktaş ile sezon sonunda kiralık sözleşmem bitiyor. Sonrasında Liverpool'da oynar mıyım bilmiyorum. Liverpool ile sözleşmem devam ediyor. kesinlikle en iyisi. Ancak Liverpool olmasa da iyi bir takımda oynayacağımı biliyorum. Bu konuda endişelenmiyorum. Elbette orada olmak iyi bir seçenek. Belki de 'da başka bir kulübe giderim."

SANKİ ELİNİZDE SABUN VAR GİBİ

Avrupa Ligi'nde kullanılan topu eleştiren Alman file bekçisi Karius, "Böyle bir turnuvaya yakışmayan bir topun kullanılması utanç verici. Şimdiye kadar oynadığım en kötü toptu. Elinizde sabun varmış gibi hissediyorsunuz" yorumunu yaptı.
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