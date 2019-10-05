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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

Beşiktaş'ta sakatlık şoku
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 Giriş Tarihi: 05.10.2019

’ın Avrupa Ligi’nde Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada ağrı hisseden ’ün sol bacak adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edildi. Deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

'ın Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada ağrı hisseden 'ün sol bacak adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edildi. Deneyimli futbolcunun tedavisine başlandı.

Siyah-beyazlıların geçen perşembe akşamı kendi sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynadığı maçta sol üst arka adalesinde (biseps) ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün muayenesi yapıldı. Ardından Acıbadem Hastanesi'nde MR'ı çekilen futbolcunun adalesinde birinci derece zorlanma olduğu belirlendi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

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