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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 Giriş Tarihi: 05.10.2019
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada ağrı hisseden Gökhan Gönül’ün sol bacak adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edildi. Deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün sol bacak adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edildi. Deneyimli futbolcunun tedavisine başlandı.
Siyah-beyazlıların geçen perşembe akşamı kendi sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynadığı maçta sol üst arka adalesinde (biseps) ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün muayenesi yapıldı. Ardından Acıbadem Hastanesi'nde MR'ı çekilen futbolcunun adalesinde birinci derece zorlanma olduğu belirlendi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.
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