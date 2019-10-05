05 Ekim 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Yeter artık!

Yeter artık!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.10.2019

Oynanan 8 resmi maçta alınan 1 galibiyet, yenilen 17 gol, oturmayan taktik ve yeni sistem, isteksiz futbolcular; Beşiktaşlı taraftarları çileden çıkarttı.

'ta kötü gidişat tüm hızı ile devam ederken, taraftarların da sabrı yavaş yavaş tükenmeye başladı... Süper Lig'e kötü başlayan, UEFA Avrupa Ligi'nde de iki maçta sıfır çeken siyah-beyazlılarda tepkiler artık yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Ligdeki 6 maçta sadece 1 galibiyet alarak 16'ıncı sıraya oturan Beşiktaş'ta taraftarlar adeta isyan noktasına geldi. Tribünlerden yükselen 'Yönetim istifa', 'Avcı istifa' tepkilerinden, önceki gece futbolcular da nasibini aldı. Öyle ki karşılaşma 0-0 gitmesine rağmen oyundan çıkan Lens'i ıslıklayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Avcı'yı protestoyu da sürdürdü.

İÇERDE DIŞARDA İSYAN

Tepkilerin maçının ardından iyice artması da camiada sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Taraftarlar sadece yönetime ve 'ya değil, futbolculara tepki gösteriyor. Sanal alemde dün en çok "8 resmi maçta 1 galibiyet, yenilen 17 gol, tutmayan taktik, oturmayan sistem, isteksiz futbolcular; yeter artık" isyanı en üst noktaya kadar ulaştı. Tribündeki taraftarlar Vodafone Park'ta, dışarıdaki taraftarlar ise sanal ortamda çileden çıkmış durumda.

ESKİ YILDIZLAR KIZGIN

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Nouma, Trabzon maçından sonra "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın" diyerek Beşiktaşlı oyunculara tepkisini belirtirken; Ahmet Dursun da, "Sahada kaç futbolcu koşuyor, kaç kişi mücadele ediyor? Kimler sorumluluk alıyor? Valla şu halimle ben de o kadar oynarım" yorumunu yapmıştı.

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