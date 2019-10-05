1 günde iyileştiler
Önceki akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Wolverhampton maçından hemen önce sakatlanarak kadrodan çıkan Diaby ve N’Koudou, dün sabah takımla çalışmalara başladılar.
Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Wolverhampton maçından hemen önce yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadrodan çıkartılan Diaby ve N'Koudou bir günde iyileşti... Avrupa Ligi maçı öncesi bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle serum bağlanan Diaby ile şiddetli migren ağrısı çeken N'Koudou, Wolves maçı kadrosuna alınmamışlardı. İki oyuncunun dün akşam uygulanan tedavinin ardından iyileştikleri ve takımla birlikte çalışmalara başladıkları ifade edildi. Diaby ve N'Koudou'nun Pazar günü oynanacak Alanyaspor maçında forma giymeleri bekleniyor.
KARTAL'DA DURMAK YOK
Beşiktaş, Alanya maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Wolves maçında oynayan futbolcuların rejenerasyon çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile günü tamamladı. Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.
KALP KRİZİ GEÇİREN GÜNER İYİLEŞİYOR
Beşiktaş Kulübü, Wolves maçında kalp krizi geçiren taraftarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Wolverhampton ile oynadığımız maçın ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Fazlı Güner'in durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.
LENS SESSİZ KALDI
Wolves maçında oyundan çıkarken taraftarların ıslıklayarak tepki gösterdiği Jeremain Lens, tribünlere karşı sessiz kalmayı tercih etti. Hollandalı oyuncunun, morali bozuk bir şekilde kulübeye gittiği ve maç sonunda da yine kimseyle konuşmadan takım otobüsüne binerek stattan ayrıldığı ifade edildi.
RÜZGAR TERSE DÖNER
İran'ın Tractor Sazi takımını çalıştıran efsane teknik adam Mustafa Denizli, Beşiktaş'taki kötü gidişatı yorumladı. Denizli, "Her takımın başına bu tip sıkıntılar gelebilir. İçerde, dışarda 2 maç kazanırlar, tablo değişir. Hele Türkiye'de rüzgar tamamen terse dönebilir. Alanya'yı yenerse yeni bir sayfa açılır" dedi.
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