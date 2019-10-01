Wolves korkuyor!

Beşiktaş’ın perşembe günkü rakibi Wolves’in kaptanı Conor Coady, “Beşiktaş maçı çok zorlu olacak. Orada bizi düşmanca bir atmosfer bekliyor” diye konuştu.

Siyah-beyazlıların perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Wolverhampton Wanderers'ın kaptanı Conor Coady, karşılaşmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılarla zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden İngiliz stoper, konuşmasında İstanbul'daki atmosfere vurgu yaptı. 26 yaşındaki savunmacı, Ada'nın önde gelen gazetelerinden Daily Mail'de yayımlanan demecinde "Beşiktaş maçı çok zorlu olacak. Orada bizi düşmanca bir atmosfer bekliyor. Bunu hem soyunma odasında hem de Watford ile oynadığımız son maçtan önce kendi aramızda konuştuk. Bu karşılaşmadan sonra da Premier Lig'de Man. City ile karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

BiLETLER SATIŞTA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K grubu ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te Vodafone Park'ta Wolverhampton ile karşılaşacak. Dün itibarıyla satışa sunulan biletlerin fiyatları 100 ile 265 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 Tribün biletleri de 750 ile 875 TL aralığında...

MAÇI AVUSTURYALI LECHNER YÖNETECEK

Beşiktaş'ın Wolverhampton maçını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Perşembe günü oynanacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.