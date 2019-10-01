01 Ekim 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Wolves korkuyor!

Wolves korkuyor!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.10.2019

’ın perşembe günkü rakibi Wolves’in kaptanı Conor Coady, “Beşiktaş maçı çok zorlu olacak. Orada bizi düşmanca bir atmosfer bekliyor” diye konuştu.

Siyah-beyazlıların perşembe günü 'nde karşılaşacağı Wanderers'ın kaptanı Conor Coady, karşılaşmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılarla zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden İngiliz stoper, konuşmasında İstanbul'daki atmosfere vurgu yaptı. 26 yaşındaki savunmacı, Ada'nın önde gelen gazetelerinden Daily Mail'de yayımlanan demecinde " maçı çok zorlu olacak. Orada bizi düşmanca bir atmosfer bekliyor. Bunu hem soyunma odasında hem de Watford ile oynadığımız son maçtan önce kendi aramızda konuştuk. Bu karşılaşmadan sonra da Premier Lig'de Man. City ile karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

BiLETLER SATIŞTA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K grubu ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te Vodafone Park'ta Wolverhampton ile karşılaşacak. Dün itibarıyla satışa sunulan biletlerin fiyatları 100 ile 265 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 Tribün biletleri de 750 ile 875 TL aralığında...

MAÇI AVUSTURYALI LECHNER YÖNETECEK

Beşiktaş'ın Wolverhampton maçını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Perşembe günü oynanacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri! Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri!
Beşiktaş'ta adaylık için flaş açıklama! Beşiktaş'ta adaylık için flaş açıklama!
Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler! Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör