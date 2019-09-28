28 Eylül 2019, Cumartesi
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Enzo Roco Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte birkaç futbolcunun geleceği daha belirsizliğini koruyor. AS gazetesinin Şili edisyonunda yer alan haberde Beşiktaş'taki mevcut krizin 27 yaşındaki savunmacıyla yolların ayrılması ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte birkaç futbolcunun geleceği daha belirsizliğini koruyor. AS gazetesinin Şili edisyonunda yer alan haberde Beşiktaş'taki mevcut krizin 27 yaşındaki savunmacıyla yolların ayrılması ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Gazete, Roco'nun satılık ya da kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmesinin en makul seçenek olduğu yorumunda bulundu.
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