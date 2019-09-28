Karadeniz’den sert tepki
Beşiktaş Eski Divan Başkanı Yalçın Karadeniz, Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu. Karadeniz, "Fikret Orman baskın seçim yaptı. Bu seçimi, 'tuzak bir seçim' olarak değerlendiriyorum. Rakiplerinin hazırlanmasına fırsat vermedi. Bu kadar kısa sürede kimse seçime hazırlanamaz. El-insaf diyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Eski Divan Başkanı Yalçın Karadeniz, Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu. Karadeniz, "Fikret Orman baskın seçim yaptı. Bu seçimi, 'tuzak bir seçim' olarak değerlendiriyorum. Rakiplerinin hazırlanmasına fırsat vermedi. Bu kadar kısa sürede kimse seçime hazırlanamaz. El-insaf diyorum" ifadelerini kullandı. Karadeniz şöyle devam etti: "Başkan istifa etmedi, yönetim devam ediyor. Kanunun kendisine tanıdığı hakkı kötüye kullanıyor bana göre. Bugünden itibaren bakarsanız seçime sadece 8 iş günü kaldı. Aday olanlar için bu süre nasıl yeterli olacak? Fikret Orman ile aday olup olmayacağını konuşmadım ama yaptıkları, 'devam edeceğim' mesajını veriyor."
YÜCEL SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ın ekim ayında yapılacak olan olağanüstü genel kurulunda sürpriz bir başkan adayının da çıkacağı konuşuluyor. Mevcut yönetimde bulunan Hüseyin Yücel'in adaylık için çalışma yaptığı ve bu konuda önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabileceği iddia edildi.
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