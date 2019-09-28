28 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Karadeniz’den sert tepki

Karadeniz’den sert tepki
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.09.2019

​ Eski Divan Başkanı Yalçın , Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu. Karadeniz, " baskın yaptı. Bu seçimi, 'tuzak bir seçim' olarak değerlendiriyorum. Rakiplerinin hazırlanmasına fırsat vermedi. Bu kadar kısa sürede kimse seçime hazırlanamaz. El-insaf diyorum" ifadelerini kullandı.

Eski Divan Başkanı Yalçın , Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu. Karadeniz, " baskın yaptı. Bu seçimi, 'tuzak bir seçim' olarak değerlendiriyorum. Rakiplerinin hazırlanmasına fırsat vermedi. Bu kadar kısa sürede kimse seçime hazırlanamaz. El-insaf diyorum" ifadelerini kullandı. Karadeniz şöyle devam etti: "Başkan istifa etmedi, yönetim devam ediyor. Kanunun kendisine tanıdığı hakkı kötüye kullanıyor bana göre. Bugünden itibaren bakarsanız seçime sadece 8 iş günü kaldı. Aday olanlar için bu süre nasıl yeterli olacak? Fikret Orman ile aday olup olmayacağını konuşmadım ama yaptıkları, 'devam edeceğim' mesajını veriyor."

YÜCEL SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ın ekim ayında yapılacak olan olağanüstü genel kurulunda sürpriz bir başkan adayının da çıkacağı konuşuluyor. Mevcut yönetimde bulunan Hüseyin Yücel'in adaylık için çalışma yaptığı ve bu konuda önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabileceği iddia edildi.

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