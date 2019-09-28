28 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Tekinoktay'dan Fikret Orman'a: Aday mısınız değil misiniz?

Tekinoktay'dan Fikret Orman'a: Aday mısınız değil misiniz?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Beşiktaş'ın ekim ayında yapacağı olağanüstü genel kurulda adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, Başkan 'a bazı sorular yöneltti. Tekinoktay yaptığı yazılı açıklamada Fikret Orman'a seslendi.

Beşiktaş'ın ekim ayında yapacağı olağanüstü genel kurulda adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, Başkan 'a bazı sorular yöneltti. Tekinoktay, yaptığı yazılı açıklamada istifa ve adaylıkla ilgili olarak Başkan Orman'a şöyle seslendi: 'Varlığım Beşiktaş'a zarar veriyor, kan değişikliği lazım diyerek başkanlığı bırakıyorum' dediniz. Hemen ardından yöneticileriniz istifa etmediğinizi söylediler ve böylece 15 gün sonra listelerin verileceği baskın bir kararı aldınız. 1) İstifa ettiniz mi, etmediniz mi?.. 2) Başkanlık için adaylık başvurunuzu yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bu anlamsız ve hoş olmayan baskın seçimde aday mısınız, değil misiniz?

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