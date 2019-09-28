Beşiktaş 1903 Birliği aday oluyor
Beşiktaş 1903 Birliği seçim hazırlıklarına başladı. Birlik, yayınladığı deklarasyonla olağanüstü kongrede aday olacağını açıkladı. Beşiktaş 1903 Birliği, bir başkan üzerinde durmadan, güçlü ve ilkeli yönetim anlayışını benimseyeceğine vurgu yaptı.
Beşiktaş 1903 Birliği seçim hazırlıklarına başladı. Birlik, yayınladığı deklarasyonla olağanüstü kongrede aday olacağını açıkladı. Bir başkan ismi üzerinde durmadan, güçlü ve ilkeli yönetim anlayışını benimseyeceğine vurgu yapan Beşiktaş 1903 Birliği şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş'ın değişen ve gelişen Dünya'ya, değerlerini kaybetmeden uyum sağlayacağı bir vizyon ve yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı vardır. Değişim kaçınılmazdır. Beşiktaş'ın değerlerini yaşayan ve yaşatan taraftarının, seyirciye tercih edilmeyeceği bir yönetim anlayışını Beşiktaş'ımızda tekrar tesis etmek için, hazırız ve göreve talibiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"