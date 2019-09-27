27 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Victor Ruiz ayrı çalıştı

Victor Ruiz ayrı çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.09.2019

, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacakları mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, takımda sakatlığı bulunan isimlerden ayrı çalıştı.

'ta sakatlığı bulunan isimlerden , takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti. Bratislava maçında sakatlanan, sol kasık adalesinde zorlanma ve mikro kanama tespit edildiği ve oyuncunun tedavisi sürürken, Ruiz'in en az 15 gün daha yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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