27 Eylül 2019, Cuma
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Victor Ruiz ayrı çalıştı
Giriş Tarihi: 27.09.2019
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacakları mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, takımda sakatlığı bulunan isimlerden Victor Ruiz ayrı çalıştı.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerden Victor Ruiz, takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti. Bratislava maçında sakatlanan, sol kasık adalesinde zorlanma ve mikro kanama tespit edildiği ve oyuncunun tedavisi sürürken, Ruiz'in en az 15 gün daha yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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